Ekim ayında en az 34 kadın öldürüldü

Ekim ayında en az 34 kadın cinayete kurban gitti. Son 19 aydaki sayı ise 652.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), ekim ayında basına ve kendilerine yapılan başvuruları derleyerek hazırladığı kadın ve çocuklara yönelik şiddet raporunu yayınladı.

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Raporda, “Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddetin canilik boyutu sürmeye devam ediyor” ifadesine yer verildi.

Rapora göre bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 13’ü şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, yedi kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi ve dokuzu kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

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Biri ekonomik sebepler bahane edilerek, biri barışma isteğini kabul etmediği için, biri ayrılmak istediği ve ikisi boşanmak istediği için öldürüldü.

Öldürülen kadınların 10’u eşi tarafından, ikisi birlikte olduğu erkek, üçü akraba ya da tanıdığı kişiler tarafından, ikisi eski sevgilisi, biri üvey oğlu, biri de erkek kardeşi tarafından öldürüldü.

‘Çocuk istismarının üzeri örtülüyor’

Cinsel istismara ilişkin ise raporda şunlar söylendi: “Bu ay da çocuk istismarı haberleri gelmeye devam etti. Çocuk koruma odaklı istatistik toplama ve analiz bilgi paylaşım sistemi oluşturulmadığı; bu istatistiklere göre somut adımlar atılmadığı ve çocuklar için adalet sağlanmadığı müddetçe haberler gelmeye devam edecek. Bu adımlar uygulanmadığı için çocuk istismarının üzeri örtülüyor ve çocukların uğradığı şiddetin boyutu büyük oluyor.”