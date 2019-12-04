Ekim ayında 637 kuruluşa 10.4 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi

Ekim ayında 637 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 10.4 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Görsel: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ekim ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 10.4 milyar lira olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 23 bin 14 kişilik istihdam öngörülüyor.

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TRBor Bor Teknolojileri AŞ’ye 548, DHL’ye 481 milyon lira

Listeye göre, TRBor Bor Teknolojileri AŞ’ye, Balıkesir’de 1,000 ton/yıl bor karbür üretim kapasiteli ve 548 milyon lira yatırım bedelli üretim tesisi yatırımı için, DHL Worldwide Express Taşımacılık AŞ’ye İstanbul’da 7.2 milyon adet/yıl kapasiteli ve 481.1 milyon lira yatırım bedelli lojistik hizmeti yatırımı için teşvik belgesi verildi.

Liste kapsamında ayrıca, Akmercan Sinop Doğal Gaz Dağıtım AŞ, 300 milyon lira yatırım bedelli gaz yakıtlarının dağıtım hizmeti yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Bu ayda tamamlama vizesi alan 349 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 5.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu kapsamda istihdam sayısı ise 11 bin 378 olarak belirlendi.