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Yaramazlara biraz batar!

Ekibi LGBTİ+ bireylerden oluşan gökkuşağıyla süslü ‘Onur Treni’ yola çıktı

Toplumdaki çeşitliğin kutlanması amacıyla vagonları gökkuşağı renkleriyle boyanan ve bütün ekibi LGBTİ+ bireylerden oluşan tren Britanya’da bugün ilk seferini yapıyor.

Fotoğraflar: Avanti West Coast

Demiryolu şirketi Avanti West Coast’un 11 vagonlu 265 metrelik treninin ülkenin en büyük gökkuşağı bayrağı olacağı belirtildi.

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Trenin renklendirmesi toplumdaki etnik azınlıklar ile pembe, mavi ve beyaz renkleriyle de trans bayrağını da temsil edecek şekilde yapıldı.

Başkent Londra’nın Euston durağından yola çıkacak trenin son durağı Manchester şehrindeki Piccadilly durağı olacak.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle birçok Onur Haftası etkinliğinin iptal edilmesi sonucu böyle bir projeye karar veren şirket trenin yıl boyu raylarda olacağını belirtti.

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LGBTİ+ eğitim materyellari ve kitaplarının bulunacağı trende seferler sırasında konuyla ilgili anonslar da yapılacak.

Tren personelinden “Bu tren daha kapsayıcı ve eşit bir topluma doğru adım attığımızın işareti. Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum” dedi.

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