Ek yapılan ‘darbe raporu’nda fatura CHP’ye: Muhalefet şerhi erken düşülmüş

Darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyonun AKP’li başkan vekili Selçuk Özdağ, CHP’nin ‘FETÖ’yü cesaretlendirmek’le suçlandığı ‘ek yapılan’ darbe raporunun arkasında durdu.

RS FM’de Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına bağlanan Özdağ, CHP’nin 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra ‘FETÖ’yle kol kola girdiğini öne sürdü.

Reklam

’17-25 Aralık’tan sonra güzellemeler başlıyor’

AKP’li vekil, “CHP 17-25 Aralık’tan sonra daha önce F Tipi dedikleri bu yapıya nedense güzellemeler yazmaya başlıyor. Onların gazetelerine, televizyonlarına gidiyorlar, demeçler veriyorlar. Tenakus burada, çifte standart burada, takiye burada” dedi.

‘Muhalefet şerhini erken vermişler’

CHP’nin muhalefet şerhinden sonra rapora yeni ekler yapılmasına dair itirazını da haklı bulmayan Özdağ “Rapor taslağının tamamlanmasını bekleyecekler, ondan sonra muhalefet şerhlerini koyacaklardı. Erken vermişler muhalefet şerhlerini. Görecekler ondan sonra vereceklerdi. Görmeden niye verdiler?” diye sordu.

AKP’li vekile göre CHP, tartışma konusu olan ek 25 sayfalık bölüm için meclis başkanına gidip muhalefet şerhi verebilir.

Ne olmuştu?

Darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyon, raporunu Meclis başkanlığına göndermiş, CHP dahil siyasi partiler şerh yazmıştı.

Şerh düşüldükten sonra CHP’ye dair şu değerlendirmeler rapora eklenmişti: “Ana muhalefet partisinin (CHP) FETÖ’nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ/ PDY terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır.”

CHP, darbe komisyonu raporunda partiyle ilgili sonradan yapılan eklemenin çıkarılması talebiyle Meclis başkanlığına başvurdu.