‘Ejderha Dövmeli Kız’ filminin başrolü İsveçli aktör Michael Nyqwist hayatını kaybetti

‘The Girl with the Dragon Tattoo’ (Ejderha Dövmeli Kız) filminin başrol oyuncusu İsveçli aktör Michael Nyqwist, 56 yaşında akciğer kanserinden hayatını kaybetti.

Nyqwist bir yıldır kanserle mücadele ediyordu.

Ölümünün ardından, İsveçli oyuncunun sözcüsü Alissa Goodman şunları söyledi: “Etrafında ailesi varken sessizce hayatını kaybetti. Michael’ın neşesi ve tutkusu bulaşıcıydı. Cazibesi ve karizması inkar edilemezdi ve sanata olan aşkı onunla çalışan herkesce hissediliyordu.”

Nyqwist, İsveçli yazar Stieg Larsson’un romanından uyarlanan ‘The Girl with the Dragon Tattoo’ (Ejderha Dövmeli Kız) filminde canlandırdığı araştırmacı gazeteci Mikael Blomkvist karakteriyle şöhret olmuştu.

Ünlü oyuncu son olarak Hollywood yapımları ‘Mission Impossible: Ghost Protocol’ ve ‘John Wick’te oynamıştı.