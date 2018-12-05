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Yaramazlara biraz batar!

Einstein’in bir buçuk sayfalık ‘tanrı mektubu’ 16 milyon liraya satıldı

Fizikçi Albert Einstein’ın dinsel inançları sorguladığı bir buçuk sayfalık mektubu, 2,9 milyon dolara (yaklaşık 16 milyon lira) satıldı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, New York’taki Christie’s müzayede evi, ‘tanrı mektubu’ olarak adlandırılan metni 1 ile 1.5 milyon dolar arasında fiyat bulması tahminiyle satışa koymuştu. Açık artırma sonucunda mektuba 2.9 milyon dolar veren kişinin kimliği açıklanmadı.

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Einstein’ın 1954 yılında 74 yaşındayken Almanca olarak felsefeci Eric Gutkind’e hitaben yazdığı mektup, dinle ilgili düşüncelerini en net şekilde aktardığı metinlerden birisi olarak kabul ediliyor. Einstein mektupta, “Tanrı sözcüğü bana insanların zayıflığının bir ifadesi ve ürünü olmanın dışında hiçbir şey ifade etmiyor… İncil ise kutsal ancak yine de nispeten ilkel efsanelerin bir derlemesi” diyor.

Yahudi halkının bir mensubu olmaktan memnun olduğunu belirten Einstein, bununla birlikte Yahudilik inancını ‘diğer tüm dinler gibi ilkel batıl inançların vücut bulmuş hali’ olarak tanımlıyor.

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