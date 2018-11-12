Eyfel’in orijinal asırlık merdivenleri satışa sunuluyor

Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin asırlık merdivenlerine ait bir parça 27 Kasım ‘da düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak.

Kanadalı bir koleksiyoncuya ait 4,3 metrelik, 25 basamaklı ve 40 bin ila 60 bin avro arasında (yaklaşık 240 ila 360 bin lira) satışa sunulucak parçanın değerinin çok üstünde alıcı bulması bekleniyor.

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Le Figaro’nun aktardığına göre, 1889 inşa edilen Eyfel Kulesi’nin orijinal haline ait parça, 1983’de kuleye yerleştirilen asansörler nedeniyle sökülmüştü. Söz konusu 130 senelik merdivenler kulenin ikinci ile üçüncü katını birbirine bağlıyordu. İsmi açıklanmayan kanadalı koleksiyonerse söz konusu parçayı 80’li yıllarda satın almış ve şirketinde sergilemeye başlamıştı.

Eyfel’e ait parçalar daha öncede de müzayedeler de satışa sunulmuştu. Kuleye ait bir parça 2016’de 500 bin avroya alıcı bulmuş, 2013’deyse bir başka koleksiyoncu yine anıtsal nitelikteki kuleden özel bir bölümü 170 bin avroya kendi arşivine dahil etmişti.

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Kulenin orijinal merdivenlerinin diğer parçaları Brezilya, Japonya ve ABD dahil birçok ulusal müzede yer alıyor.