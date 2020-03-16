Ehliyet sınavları ‘corona’ nedeniyle ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kurslarındaki sınavların yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınınından ötürü ay sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları kapsamında elektronik ortamda yapılan sınavlar da dahil tüm ehliyet ve direksiyon sınavlarının Covid-19 salgınından ötürü ay sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

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Türkiye’de 18 vaka

Toplamda Covid-19’dan etkilenen kişi sayısı 169 bin 444’e ulaşırken, bunların 77 bin 674’ü tedavi edildi, 85 bin 261’i ise halen virüs taşıyıcısı.

Son 24 saatte ise dünya çapında 12 bin 975 kişinin virüse yakalandığı, 671 kişinin öldüğü açıklandı.

Türkiye’de ise Covid-19’dan etkilenen kişi sayısı bugün itibarıyla 18’e yükseldi.

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