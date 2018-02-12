Ehliyet sınavına operasyonda 128 gözaltı: Başkasının yerine yazılıya girerken suçüstü

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Van’da başkalarının yerine sürücü belgesi sınavına girdikleri iddiasıyla 64’ü kursiyer, 128 kişi hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan işlem yapıldı.

Kent merkezinde motorlu taşıt sürücü adayları sınavına girecek bazı kursiyerlerin yerine başka kişilerin gireceği yönündeki bilgi üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon için harekete geçti.

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Ekipler, Mesut Özata Anadolu, Atatürk Anadolu ve Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yapılan yazılı sınavlar sırasında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, başkasının yerine sınava girdikleri öne sürülen 64’ü kursiyer ve onların yerine sınava giren toplam 128 kişi emniyete götürülerek haklarında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.