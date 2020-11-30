Ehliyet hayali 75 yaşında gerçek oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Süleyman Şenlik, yıllardır istediği ehliyeti almaya hak kazandı.

Fotoğraf: DHA

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Yusufçamı Mahallesi’nde yaşayan Şenlik, teorik sınavda 68 puan aldı, ardından da pandemi tedbirleri kapsamında direksiyon sınavına girerek başarılı oldu.

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Ehliyetini en kısa sürede çıkaracağını belirten Şenlik şunları söyledi: “Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bir hayalimi gerçekleştirdim. Daha önce tarlada traktör kullanıyordum ehliyet almak için bir türlü fırsatım olmadı. Şimdi çok mutluyum.”