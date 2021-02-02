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Yaramazlara biraz batar!

EGM’den Boğaziçi açıklaması: Polis ‘Aşağı bak’ değil, ‘Aşağıdan’ dedi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polisin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine “Aşağı bak” değil, “Aşağıdan, toplu gitmek yok” dediğini bildirdi.

Okula Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar dün de devam etmişti. Okulun içinde ve dışında toplam 159 kişi gözaltına alınmış, 98’i serbest bırakılmıştı.

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Yol TV, polisin öğrenciye “Aşağı bak, toplu gezmek yok” diyerek gözaltı işlemi yaptığı yönünde video yayınlamıştı. Twitter’da da ‘Aşağı Bakmayacağız’ etiketine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil binlerce kişi destek vermişti.

EGM, bugün Twitter hesabından olayın farklı açıdan çekilen bir videosunu yayınlayarak, polisin öğrenciye “Aşağı bak” demediğini kaydetti.

EGM’nin açıklamasında, “Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor” dendi.

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