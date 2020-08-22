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Yaramazlara biraz batar!

EGM: Takviye hazır kuvvet, toplumsal etkinlik ve olaylarda yer alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün kurulmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

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AA’nın aktardığına göre EGM’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Her iki ilimizde bulunan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimiz, Türkiye genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda vatandaşlarımızın anayasamız ile garanti altına alınan haklarının daha etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla alınacak önlemler kapsamında valiliklerimizce yapılan takviye kuvvet taleplerinde il emniyet müdürlüklerimizin çalışma koşullarının bozulmaması, personelimizin görevi dışında ek görev yüküyle performansının olumsuz etkilenmemesi, aldığı çevik kuvvet eğitimlerinin yanı sıra diğer eğitimlerle profesyonelleşmiş personelin süratle sevk edilmesi amacıyla kuruldu. Takviye Hazır Kuvvet Müdürlükleri, ülke genelinde toplumsal eylem/etkinliklerde (açık hava toplantısı, basın açıklaması, miting gibi) yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin bir şekilde görevlendirilmektedir.”

İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu

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