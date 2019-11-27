EGM: Taksim’de kadınlara değil ‘marjinal gruplar ve LGBTİ’ye’ müdahale edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün İstanbul’un Taksim Meydanı’nda eylem yapan kadınlara polis tarafından yapılan müdahaleye ilişkin, ‘marjinal gruplar ve LGBTİ’nin de yer aldığı’ 50 kişilik grubun ikazlara rağmen alandan ayrılmaması üzerine müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde polis, kadınlara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

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‘Göz yaşartıcı gaz atılarak orantılı güç kullanıldı’

EGM açıklamasında şunları dedi: “Tüm eylem/etkinliklerin yapılmasına ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde Taksim Tünel’den başlayan yaklaşık 100 metre mesafede bir önceki yıl bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar bu yıl 2 bin 500 kişinin katılımıyla normal olarak sona ermiştir. Mevcut polis barikatının üstüne gelerek içlerinde marjinal grupların ve LGBTİ’nin de yer aldığı 50 kişilik grubun dağılmaları yönünde ikazda bulunulmuştur. Alandan ayrılmak istemeyen grubun mukavemete devam etmesi üzerine, yere doğru göz yaşartıcı gaz atılarak (orantılı güç kullanılarak) grup alandan uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili herhangi bir yakalama/gözaltı yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”