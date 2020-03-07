EGM açıkladı: ‘Corona Türkiye’de görüldü’ paylaşımları hakkında işlem yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), corona virüsünün Türkiye’de de görüldüğüyle ilgili gerçek dışı görüntü ve ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında işlem yapılacağını duyurdu.

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EGM’nin internet sitesinde paylaşılan açıklama şöyle: “İncelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır.”