EGM: 928 araç sürücüsüne ‘yetkisiz çakar’ kullanımı nedeniyle cezai işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ‘yetkisiz çakar’ kullanımını yasaklayan düzenlemenin hayata geçtiği 1 Kasım’dan bugüne kadar yapılan denetimlerde 54 ilde 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Açıklamada, trafikte tehdit oluşturan, kamuoyunda ‘çakar’ olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemin kullanımının engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından usul ve esasların belirlendiği vurgulandı. Uygulama öncesinde yaklaşık 12 bin araçta bulunan ışıklı uyarı işaretlerinin sayısının bakanlık tarafından yayınlanan usul ve esaslar doğrultusunda 2 bin 600’e indirildiği belirtildi.

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Denetimler sonucunda cezai işlem yapılan araçların 397’sinin İstanbul, 189’unun ise Ankara’da olduğu bildirilen ve yetkisiz çakar kullanımı konusunda kimseye müsamaha gösterilmediğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçların ve kolluk birimlerine ait sivil araçların, Karayolları Trafik Kanunun 71’nci maddesi kapsamında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu hak sürekli bir geçiş üstünlüğü sağlamamakta olup, sadece zorunlu hallerde kullanılabilecek bir haktır. Bu konunun detayları İçişleri Bakanlığınca yayınlanan usul ve esaslarda belirtilmiştir.”



