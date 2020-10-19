EGM: 30 bin 260 okul servisi denetlendi; 159’u trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 12-16 Ekim’de Türkiye genelinde okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 30 bin 260 aracın kontrol edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın EGM’nin açıklamasından aktardığına göre yüz yüze eğitimin kademeli olarak belirli sınıf seviyelerinde 12 Ekim’de başlaması dikkate alınarak ülke genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yapıldığı kaydedildi.

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168 sürücü/aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen hususlara uymadığı, 63 aracın yetkisiz/izinsiz taşımacılık yaptığı, 72 aracın fazla öğrenci taşıdığının tespit edildiği aktarıldı.

159 aracın trafikten men edildiği ve 1997 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırımın uygulandığı belirtilen açıklamada, denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği ifade edildi.