Eğlence mekanına dönüştürülen kafeye baskın: Masa ve mutfak tezgahının altına saklandılar

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, eğlence mekanına dönüştürülen bir kafeye polis baskın yaptı. Mekandaki 24 kişi hakkında toplam 76 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 5 Şubat Cuma günü, saat 23:15 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Kerim Çavuş Caddesinde bulunan bir kafenin açık olduğu bilgisi alındı.

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Eğlence mekanına dönüştürülen kafeye baskın yapan polis, sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen içerideki 24 kişinin her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180’er lira ceza kesti.

Bazı müşteriler koltuk arkası, masa altı ve mutfak tezgahının altına girerek gizlenmeye çalıştı.

İşyeri mhürlendi; sahibi M.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.