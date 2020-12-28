Eğlence düzenlenen bağ evine baskın: 20 kişiye 81 bin lira ceza kesildi

Bursa’da, jandarma ekiplerince dün yapılan baskında, bağ evinde eğlence düzenleyen 20 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ile salgın önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 81 bin lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: DHA

İl Jandarma Komutanlığı Kestel Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kırsal Derekızık Mahallesi’ndeki bağ evinin eğlence mekanı olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı.

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Ekipler, bağ evinin dışından yaptıkları incelemede, camların kalın perdelerle kapatıldığını gördü. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde bağ evine baskın düzenlendi.

Bağ evinde eğlenen 20 kişiye 3 bin 150’şer lira, corona virüsü tedbirlerine uymadıkları için de 900’er lira ceza uygulandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan bağ evinin sahibi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.