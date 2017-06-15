Eğitimin cep yakan faturası: Robert Kolej’in ücreti 500 bin TL’yi aşıyor

Özel liselerin ücretleri bu yıl rekor kırdı.

2017-2018 taban puan ve ücretleri açıklanan okullarda Robert Kolej yine birinci sırayı aldı.

Hürriyet’in aktardığına göre, Robert Kolej 1000 üzerinden açıkladığı 1’inci dönem önkayıt taban puanını geçen yıla göre 2.5 puan artırarak 995.5 olarak belirledi. Okulun ücreti de gündüzlü peşin 71 bin, 10 taksitte 73 bin 300 TL, yedi gün yatılı 10 taksit öğrenim ücreti ise 112 bin 800 TL olarak açıklandı.

Eğer bir aile beş yıl boyunca çocuğunu Robert Kolej’de okutursa, peşin, gündüzlü için 355 bin TL’yi, yatılı için peşin 546 bin 750 TL’yi gözden çıkaracak.

Eğer 10 taksitle ödemek isterse fiyat tam 564 bin TL’ye kadar yükselecek.

Diğer okullar şöyle:

Alman Lisesi

Geçen yılki gibi puanı 900 üzerinden 890. Kontenjan değişmedi, 130. Öğrenim ücreti peşin 43 bin 400 TL, 10 taksit 46 bin 600 TL.

Saint Joseph Fransız Lisesi

Puanı 10 puan artışla 880 oldu. Okulun kontenjanı geçen yıla göre 22 kişi arttı ve 198 oldu. Ücreti peşin 45 bin 117 TL.

Notre Dame De Sion Fransız Lisesi

Okulun taban puanı 10 puan artarak 870 oldu. Okulun kontenjanı geçen yıl olduğu gibi 140. Bu yıl ücreti 45 bin 840 TL.

Saint Benoit Fransız Lisesi

Okulun taban puanı geçen yıla göre 20 puanlık artışla 860 oldu. Okulun kontenjanı geçen yıla göre 20 kişi azaldı ve 170. Öğrenim ücreti peşin 43 bin 5 TL, 5 taksit 45 bin 750 TL.

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi

Geçen yıla göre puanı 10 puan arttı ve 855 olarak açıklandı. Kontenjanı 92. Ücreti bu yıl 45 bin 550 TL.

Saint Michel Fransız Lisesi

Geçen yıla göre puanı 20 puan artı ve 840 oldu. Kontenjan 4 kişi arttı ve 100 oldu. Öğrenim ücreti 45 bin 380 TL.

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi

Okul geçen yıl taban puanını 900 üzerinden 790 olarak açıklamıştı Bu yıl 10 puan artış yaptı ve puanı 800 oldu. Kontenjanı geçen yıl 72’ydi. Öğrenim ücreti bu yıl peşin 34 bin 400 TL.

Üsküdar Amerikan Lisesi

Geçen yıl puanı 400 üzerinden 392.5’ti, bu yıl 2.5 puan artırılarak 395 oldu. Kontenjan geçen yıl olduğu gibi 90 kız 90 erkek olmak üzere 180. Öğrenim ücreti peşin 63 bin 896 TL, 10 taksit 66 bin 505 TL.

Tarsus Amerikan Koleji

Okulun puanı geçen yıla göre 5 puan artarak 365 oldu. Kontenjanı 12 kişi arttı ve yarısı kız 120 oldu. Öğrenim ücreti peşin 46 bin 550 TL, 10 taksit 48 bin 450 TL. Yatılılık ücreti 23 bin 868 TL.

İzmir Amerikan Koleji:

Geçen yıla göre puanı 10 puan arttı, 380 oldu. Kontenjanın yarısı kız yine 168. Ücreti peşin peşin 48 bin 510 TL, yatılılık ücreti ise peşin 31 bin 232 TL, 10 taksit 32 bin 508 TL.

Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı Yerleştirmeye Esas Puan’a (YEP) göre öğrenci alan lise geçen yıl olduğu gibi taban puanı 500 üzerinden 460 olarak açıkladı. Okulun geçen yıl kontenjanı 63. Okulun öğrenim ücreti 33 bin TL.

İtalyan Lisesi

YEP’e göre geçen yıl 475 olan puan bu yıl 5 arttı ve 480 oldu. Kontenjan geçen yılki gibi 80. Okulun öğrenim ücreti 33 bin TL.

Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu:

YEP’e göre öğrenci alan okulun geçen yıl taban puanı 500 üzerinden lise bölümü için 490, ticaret bölümü için 480 olmuştu. Bu yıl için henüz açıklamadı. Okulun lise kontenjanı bu yıl 14 kişi azaldı ve 66 kişi, ticaret bölümü kontenjanı da iki kişi artarak 22 oldu. Bu yıl öğrenim ücreti peşin 33 bin TL, beş taksitle ise 35 bin 400 TL.