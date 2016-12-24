‘Eğitime önem vermemiz lazım’ diyen Çavuşoğlu: Daha fazla imam hatip açacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtirken daha fazla imam hatip okulları açacaklarını söyledi.

DHA’nın haberine göre ülkeyi ‘muasır medeniyetler’ seviyesine çıkarmak için eğitime önem verilmesi gerekliliğine dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye’de olmayan değişik dallarda okullar açtıklarını söyledi.

Türkiye’nin laik bir ülke olduğunu ancak ‘günümüz’ laikliğinin ‘eski zihniyetteki’ laiklikle aynı olmadığını savunan dışişleri bakanı, “Daha fazla imam hatip ortaokulu açacağız, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız. Bu eğitimde çarpıklık değildir, dinde de çarpıklık değildir. Türkiye laik bir ülkedir ama eski zihniyetteki laiklik değildir. Herkesin dini ve inanç özgürlüğünü yaşadığı, din ve mezhep ayrılığı olmayan bir Türkiye’dir. Özgürlük sadece bir gruba olmaz. Laiklik de sadece yasak getirme anlamında değildir. Herkes özgürce, istediği kıyafette, istediği okula gidebilmelidir. İşte bizim Türkiye’de yapmak istediğimiz bu. Bu çarpıklık değildir” ifadelerini kullandı.