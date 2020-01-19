Eğitimde değişiklik hesaplarının ayak sesleri

NEVŞİN MENGÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu olması sıfatıyla hayatımızda yer alan Bilal Erdoğan, Ensar Vakfı’nın bilgi yarışması töreninde İstek Vakfı ve Fevziye Mektepleri Vakfı’na yönelik şöyle konuştu:

“Doğrusu içim yandı. Hem oradaki mağdurlarla ilgili yandı hem de şöyle yandı. Ensar Vakfı’yla ilgili bu tür karalama kampanyaları yürütülürken, Ensar Vakfı’nın isminin önüne hangi kelimeler getirildiyse onları o vakıfların isimlerinin önünde görmek istedim, itiraf ediyorum. Çünkü İstek Vakfı, ticari bir vakıf. İstek Vakfı’nın vakıf faaliyetleri ve insanlığa hizmet için kurulmuş olan bir vakıf olduğunu düşünen var mı? Fevziye Mektepleri Vakfı’nın misyonunun çok daha farklı olduğuna inanıyorum. Araştıralım, anlatsın kamuoyuna, ne yapıyormuş hesaplarını döksün görelim. Burada bu kadar imkanla bu kadar işi nasıl yapıyor diyeceğimiz Ensar Vakfı’nı insanlar çekinmeden, utanmadan karalamaya kalkıştılar.”

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Ensar Vakfı okulları küçük çocukların bu okullarda taciz edildiği haberleriyle gündeme gelmiş, iktidar, bu olayların münferit olduğu bütün bir kuruma mal edilmemesi gerektiği propagandasını yürütmüştü. Bilal Erdoğan, Ensar Vakfı’nda oldu denilen taciz, asıl laik okullarda oluyor demek istiyor.

Malum İstek Vakfı da Fevziye Mektepleri Vakfı da sembol okullar. Hele Fevziye Mektepleri okulu Selanik göçmeni Türkler tarafından kurulan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu söylemini şiar edinmiş, laikliğin bayraktar okullarından. O nedenle sembolik değeri de ağır. Bilal Erdoğan, “Fevziye Mektepleri’nin misyonu farklı, hesapları ortaya dökülsün” çağrısıyla tanıdığımız bir yönteme başvuruyor. Sanki bu okulda birtakım karanlık işler dönüyormuş, birtakım gizli kapaklı işler varmış hissiyatı yaratmayı amaçlıyor. Bu taktiği eskiden tanıyoruz. Ergenekon operasyonları çuvalına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) de dahil edilmiş, dernekle ilgili saçma sapan haberler ortaya atılmış, sonra da malum, dernek başkanı Türkan Saylan da dahil olmak üzere, dernek yöneticileri hapse atılmıştı.

O zaman da, ÇYDD’nin kız çocuklarını subayları ayartmak için kullandığına dair rezil yalan haberler o günlerde hükümet tarafından da desteklenen Zaman gazetesinde yazılmıştı.

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İstek Vakfı okullarında bir öğretmenin Fevziye Mektepleri’nde ise bir temizlik görevlisinin tuvalette bir anaokulu öğrencisini taciz ettiğine yönelik haberler gündeme taşındı. Sabah gazetesi bu olayları bol bol haberleştirmiş, sabah arşivinde pek çok haber bulmak mümkün. Ha keza Yeni Akit ve Takvim gazeteleri de türlü çeşit iddialara yer vermiş.

Fevziye Mektepleri’nde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili görülen duruşmada ne var ki ilk celsede beraat kararı çıktı. Takvim gazetesi rezalet karar diye duyurmuş.

Sabah gazetesinin haberine göre davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kararı temyiz etmek için başvuru yapmış, ailenin avukatı ise bu skandala tepki göstermiş. Elbette sosyal medyada bol bol, okulun ‘Sabetaycı’ olduğu için olayın gizlendiğinden, işin içinde ‘illüminati’sinden bilmem nesine pek çok şeyin olduğu yorumları kol geziyor.

Okul olayların basında köpürtülmesinden sonra açıklama yayınlamış: Açıklamada olaya ilişkin tüm görüntü ve kayıtların adli makamlarla paylaşıldığı, işbirliği yapıldığı söyleniyor. Açıklamada bir başka dikkat çeken husus da aile ile yaşananlar. Ailenin iddialarının ardından okul yönetimi aileyi görüşmeye çağırıyor. Görüşmeden memnun kalmayan ailenin, camı kırarak okulda yangın alarmı sistemini devreye sokmaya çalıştığını, bu esnada annenin kırık camla elini kestiğini öğreniyoruz.

Ailenin avukatı Zeynep Serim’in olayla ilgili çok aktif kullandığı Twitter hesabına göz attım. 2013 yılında Twitter’a girmiş ama ilk tweeti 2019 yılından retweet, Neil Gailman’ın #herseycokguzelolacak etiketiyle attığı “Good Luck Turkey” (İyi şanslar Türkiye) tweetini retweetlemiş. Başkaca bir tweeti ya da retweeti yok. Daha sonra ise olayla ilgili tweetlerini görüyoruz. Herhalde ilk retweete bakında avukat hanımın ‘muhalif’ cenahtan olduğu düşüncesine kapılmamız bekleniyor. Biosunda çocuk hakları aktivisti olduğunu yazmış, ne güzel.

En son DW Türkçe’nin çocuk istismarlarıyla ilgili hazırladığı dosya haber çok ses getirdi. Belki avukat hanım bir aktivist olarak bu konuda da harekete geçmek isteyebilir.

Konuyla ilgilenenler, Serpil Yılmaz’ın Sözcü gazetesinde Doğa Koleji’nde aslında ne oluyor konusunu ele alan yazılarını da kaçırmamalı.

Eğitimle ilgili yeni köklü birtakım değişiklik hesaplarının ayak seslerini duyar gibiyiz.