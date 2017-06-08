Eğitimciler öğrencilere ‘tekne orucu’ tutturulmasına tepkili: Travma yaratabilir

Türkiye’nin farklı bölgelerinde milli eğitim müdürlükleri tarafından 10 yaşından küçük öğrencilere ‘tekne orucu’ tutturulmasına eğitimciler ve psikiyatrlardan tepki yağıyor.

Cumhuriyet’ten Deniz Ülkütekin’in haberine göre Kocaeli’nin Gölcük ve Van’ın Bahçesaray ilçelerindeki okullarda ‘değerler eğitimi’ çerçevesinde öğrencilere tekne orucu tutturuldu.

Sahurda aileleri tarafından uyandırılan Mirhasan İlkokulu’ndaki çocuklar, öğlene kadar oruç tutarken öğle namazının ardından okulda oruçlarını toplu olarak açtı.

Benzer bir uygulama Arnavutköy belediyesi tarafından da gerçekleştirildi. İlçedeki gençlik merkezinde yaşları dört ile sekiz arasında değişen çocuklara, öğle namazına kadar oruç tutturuldu.

‘Travmaya yol açabilir’

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, öğrencilere tekne orucu tutturan Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘değerler eğitimi’nden sadece dini değerleri anladığını ifade etti.

Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balı ise uygulamanın tamamıyla ilçe milli eğitim müdürlerinin kendi fikirlerini dayatma çabası olduğunu belirterek çocuklarda travmaya sebep olabileceğini söyledi: “Son derece yanlış bir uygulama, laik eğitimin verildiği bir yerde 9 yaşından küçük çocuklara böyle bir uygulama dayatılması kabul edilemez. Şimdi düşünün bir çocuğun psikolojisini. Sınıftaki 10 arkadaşı oruç tutuyor ve kendisi acıkıyor bir şeyler yiyor. Bu durum çocukta ‘Başaramadım’ psikolojisinin oluşmasına ve ciddi bir travmaya sebep olabilir.”

Çocuk psikiyatrı Yard. Doç. Dr. Neslim G. Doksat tekne orucunun çocuklar üzerindeki olası psikolojik etkilerini şöyle özetledi: “Çocuk bu durumda matematik dersinde elde etmesi gerektiği başarı seviyesi ile oruç konusunda oluşan beklentiyi eşit seviyede görebilir. Bu da dini ritüellerden korkma, sıkılma ve bunun sonucunda oluşacak vicdan azabı ile sonuçlanabilir. Öte yandan oruç beklentisini gerçekleştiremeyen çocuk, sınıfta dışlanma sorunu yaşayabilir. Böylece çocuğun kendini ezik veya eksik hissetmesi durumu oluşabilir. Bu da ilerleyen yaşlarda dine bakışın olumsuz yönde gelişmesine yol açar.”