Eğitim ‘zirvede’: Kayseri’de lise öğrencileri dağa götürülüp kar duası ettirildi

Sivas’ta bir lisede okuyan öğrenciler idare tarafından kar duasına götürüldü.

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Burhanettin Öğrenci Meclisi’nden onlarca öğrenci otobüslere bindirilerek Kardeşler tepesine götürüldü.

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Burada önce Kuran okundu, ardından da öğrencilere öğretmen Recep Doğan tarafından kar ve yağmur duası ettirildi.

Doğan’ın duası şöyle: “Allah’ım sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol rahmetini ihsan et. İndirdiğin kar ve yağmuru bize kuvvet ve güç eyle. Kar ve yağmuru muhtaç olduğumuz güne kadar indir ya rabbi. Rahmetini üzerimize saç ve dağıt Allah’ım. Ölmüş topraklarımıza hayat ver. Allah’ım bize yardım eden, içimize sinen, bol ve faydalı, her tarafa akıp giden kar ve yağmur ihsan eyle Allah’ım.”

Dua sonrası gazetecilere konuşan okul müdürü Hacı Ömer Özdemir ise kar yağışının kısmen gerçekleştiğini ancak yetersiz olduğunu belirterek, “Memleketimizde görülen bu kuraklık nedeniyle günahsız yavrularımızla birlikte Kardeşler Dağı mevkisine çıkarak Allah’a dua ettik. İnşallah dualarımız kabul olur ve memleketimiz bu kuraklıktan kurtulur. Memleketimize bol rahmet inmesini temenni ediyoruz” dedi.