Eğitim uzmanı gazeteci Abbas Güçlü: TEOG’u arayacağız!

Liseye geçişte TEOG’un yerine açıklanan .yeni sistem eğitim alanında uzmanlaşmış gazeteci Abbas Güçlü’den ‘geçer not’ alamadı: “TEOG’u arayacağız.”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaokulu bitiren öğrencilerin evlerine en yakın beş liseden birine yerleştirileceğini, ‘gözde liseler’e girmek isteyenlerin ise merkezi sınava gireceğini açıklamıştı.

Reklam

Güçlü, yeni sistemin uygulanmasını ve kalıcılaşmasını imkansız buldu.

Geçen yıl 17 bin 1. çıkmıştı!Bu yıki sınavda herhalde 30 bin 1. çıkar!Peki 30 bin 1. olursa nasıl yerleştirme yapılacak?Bu da açıklansın! — Abbas Güçlü (@AbbasGucluTR) November 5, 2017

3 yılın müfredatını 60 soruyla değerlendirmek mümkün değil!Bakan Bey %10 diyor ama sınava en az %30 girecektir.İkamete dayalı sistem tutmaz! — Abbas Güçlü (@AbbasGucluTR) November 5, 2017