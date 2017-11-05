Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Eğitim uzmanı gazeteci Abbas Güçlü: TEOG’u arayacağız!

Share260
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 262

 

Liseye geçişte TEOG’un yerine açıklanan .yeni sistem eğitim alanında uzmanlaşmış gazeteci Abbas Güçlü’den ‘geçer not’ alamadı: “TEOG’u arayacağız.”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaokulu bitiren öğrencilerin evlerine en yakın beş liseden birine yerleştirileceğini, ‘gözde liseler’e girmek isteyenlerin ise merkezi sınava gireceğini açıklamıştı.

Reklam

Güçlü, yeni sistemin uygulanmasını ve kalıcılaşmasını imkansız buldu.

TEOG’un yerine: Ya kayıtla eve en yakın liselerden birine ya da sınavla ‘gözde lise’ye


Share260
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 262

SON HABERLER

Akşam Postası / 5 Kasım 2017

1- TEOG’un yerine: Ya kayıtla eve en yakın liselerden birine ya da sınavla ‘gözde lise’ye

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaokulu bitiren öğrencilerin evlerine en yakın beş liseden birine yerleştirileceğini, ‘gözde liseler’e girmek isteyenlerin ise merkezi sınava gireceğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...