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Yaramazlara biraz batar!

Eğitim uçuşunda düşen uçakta yaralanan pilot hayatını kaybetti

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, dün, boş araziye düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Dün, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı’ndan saat 10:56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11:05’te havalimanı yakınlarında düştüğü açıklanmıştı. Pilotaj lisans öğrencisi Nart ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Uçağın enkazı gece yarısı kaldırılmış, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

DHA’nın haberine göre yalnız uçuş yapan Özyeğin Üniversitesi pilotaj bölümü öğrencisi Nart, kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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