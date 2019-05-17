Eğitim sistemi ‘yine’ sil baştan: Daha az ders, liselere kariyer ofisi

Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları belli oldu.
NTV muhabirinin aktardığına göre eğitimde yeni sistem şu başlıklar bulunuyor:
-Ders sayısı azalıyor.
-Liselere ‘kariyer ofisleri’ geliyor.
-Sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.
-Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.
-Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9’uncu sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.
-Bilgi kuramı zorunlu ders haline geliyor.
-Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.
-12’nci sınıfta ‘çok enteresan yenilikçi’ dersler geliyor.