Eğitim sistemi ‘yine’ sil baştan: Daha az ders, liselere kariyer ofisi

ABD ve İran arasındaki ‘nükleer gerilim’ tırmanmaya devam ediyor. ABD, Almanya ve Hollanda’nın ardından Britanya da Irak topraklarındaki İngiliz askeri birlikleri için tehdit seviyesini yükselttiğini duyurdu. The Guardian’da yer alan habere göre ‘İran kaynaklı’ güvenlik risklerinin artması üzerine bu karar alındı. Ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’daki İngiliz personel ve ailelerinin de alarm durumunda olduğu […]