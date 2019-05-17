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Yaramazlara biraz batar!

Eğitim sistemi ‘yine’ sil baştan: Daha az ders, liselere kariyer ofisi

Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları belli oldu.

Fotoğraf: Reuters

NTV muhabirinin aktardığına göre eğitimde yeni sistem şu başlıklar bulunuyor:

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-Ders sayısı azalıyor.

-Liselere ‘kariyer ofisleri’ geliyor.

-Sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

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-Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

-Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9’uncu sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

-Bilgi kuramı zorunlu ders haline geliyor.

-Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

-12’nci sınıfta ‘çok enteresan yenilikçi’ dersler geliyor.

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