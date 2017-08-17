Eğitim-Sen’in iddiası: Eğitim-Bir Sen, mülakat öncesi liste hazırlayıp MEB’e gönderdi

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İktidara yakın Eğitim-Bir Sen’in, okul müdürü atamaları öncesi ilçe milli eğitim müdürlüğüne 23 kişilik liste gönderdiği öne sürüldü.

Okul müdür ve müdür yardımcısı alımları için 3-21 Temmuz tarihlerinde mülakat yapıldı, puanlar 10 Ağustos’ta açıkladı.

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Atamalarsa 5-8 Eylül tarihlerinde duyurulacak. Ancak mülakat öncesinde muhalif Eğitim-Sen, Eğitim-Bir Sen’in ‘fişleme listesi’ hazırlayarak Diyarbakır Hani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiğini öne sürdü.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Eğitim Sen’in ulaştığı belgede, listedeki isimlerin hangi komisyonda mülakata gireceği, kimlik numarası ve sınavda aldığı puanın yanında ‘mülakatta alması gereken puan’ gibi bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Tek tek not düşülmüş

Listede 23 isim yer alırken, yönetici adayların en yüksek puan alandan en düşük puan alana kadar sıralandığı görüldü.

Listede, isimlerin karşısına ‘Düşünceler’ kısmına not düşüldü: “‘3-4 yıldır idareci’, ‘Çok çalışkan, merkez istiyor, eşi merkezde’, ‘Çok çalışkan, faydalı, bize çok üye yazıyor’, ‘8 yıldır Hani’de, çalışkan, çok üye yazıyor’, ‘Atandığı günden üyemiz, aktif, çalışkan’, ‘Üyemiz, hanımefendi biri, okulunda yapabilir’, ‘Gürbüz İmam Hatip Ortaokulu müdür vekili, oraya olabilir’, ‘Eski üyemiz, şu an okulunda müdür yardımcısı, devam ederse iyi olur’, ‘Eğitim Sen’den yeni bize geçti, düşüncesi bozuk olabilir’,’ Çok efendi, çalışkan, sağlam ve dürüst’, ‘Üyemiz, iyi tanımıyoruz’, ‘Eski üyemiz, Hz. Süleyman Eğitim Vakfı müdavimi.'”

Eğitim-Sen tepkili

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Keskin Bayındır, listeye tepki gösterdi: “Bu tablo eğitimin kimlerin eline bırakıldığını, liyakatın yerine mülakatın neden tercih edildiğini göstermektedir. Görevini layıkıyla yerine getiren eğitim emekçilerinin değil; hükümeti eleştirmeyen, yandaş sendikaya üye kaydı yapan, cemaat vakıflarına müdavim olanların el üstünde tutulduğu, atamalarda bu kişilerin tercih edildiği görülmektedir. İnsanların hakkını yemek, kendinden olmayanı ikinci sınıf vatandaş yerine koymak, onların gelecekleri ile oynamak, emeklerini ve yaşamlarını yok saymak, sindirmek artık temel bir politika olmuştur.”