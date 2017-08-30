Eğitim-Sen’den uyarı: Sürgün edilen 264 öğretmen saldırıya uğrayabilir

Diyarbakır’da görev yapan 264 öğretmenin zorunlu yer değişikliği nedeniyle başka illere gönderilmesine tepki gösteren Eğitim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Abbas Şahin, öğretmenlerin görev yapacakları yerlerde saldırıya uğrabilecekleri kaygısını taşadıklarını söyledi.

Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce açığa alınıp, görevlerine iade edilen 4 bin civarında Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenlerden 264’ünün zorunlu yer değişikliği kapsamında başka illere gönderilmesine Eğitim-Sen tepki gösterdi.

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Eğitim-Sen Diyarbakır 1. Nolu Şubede basın toplantısı düzenleyen 1 Nolu Şube Başkanı Abbas Şahin, 264 öğretmenin orta Anadolu’nun çeşitli illerine sürgün edildiklerini söyledi.

Diyarbakır’ın yanı sıra bölge genelinde bin dolayında öğretmenin görev yerlerinin değiştiğini anlatan Abbas, şöyle konuştu: “2008 yılından bu yana yürürlüğe koymak isteyip bir türlü yürürlüğe koyamadıkları rotasyon uygulamasından net bir şekilde anlıyoruz ki; aslında bu çok önceleri hazırlanmış bir planın ilk adımıydı. Çünkü rotasyon, şark ıslahat planının, yani sürgün ve göçertmenin günümüzdeki maskeleşmiş adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yürürlüğe konulan tehcir, göçertme politikası Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanagelen asimilasyon politikalarından bağımsız olmadığı gibi, kültürel ve tarihi değerlerimizi yok etmeye yönelik başlatılan Sur ve Hasankeyf yıkım ve kıyımlardan bağımsız olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”

Abbas sürgün edildiğini söylediği öğretmenlerin gönderildiği bölgelerde saldırılarla karşılaşabileceğini belirterek, şöyle devam etti: “Burada görev yapan öğretmenler buranın kimliğini, dokusunu sağlayan emekçilerdir. Öğretmenlerin gönderildiği bölgelerde ırkçı söylemlerin artacağını düşünüyoruz. Biz bu konuda uyarıyoruz, orada bir arkadaşımızın burnu bile kanadığında sarayın, başbakanın ve bakanların parmağının olduğunu her zaman söyleyeceğiz.”