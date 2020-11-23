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Yaramazlara biraz batar!

Eğitim-Sen’den MEB’e ‘yüz yüze eğitim’ davası: Yaşamlar riske atılıyor

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi öğrencilerin yüz yüze eğitim yapmasına dair aldığı karara karşı dava açtı.

Bakanlık, Covid-19 salgınında hasta sayısındaki artış nedeniyle, okul öncesi hariç tüm sınıflarda eğitim-öğretimin ocak ayına kadar uzaktan yapılmasına karar vermişti.

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Sendikanın internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, bakanlığın 20 Kasım tarihli yazısıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada beş gün, günde altı etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılmasının kararlaştırıldığını anımsattı.

Açıklamada, bu karardan bir gün önce, okul öncesi kurumların da 20 Kasım-4 Ocak tarihlerinde uzaktan eğitim yapılacağına dair açıklama yayınlandığı kaydedildi.

Eğitim-Sen şunları dile getirdi: “Salgının seyrinde yükseliş devam ederken, bir gün içinde bu işlemin tesis edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu işleme dayanak olarak gösterilen bakanlık ile ilgili kurumlar arasındaki istişare salgının seyrini azaltmamaktadır. Bu nedenle söz konusu bakanlık işlemi okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin yaşamlarını riske atmaktır. Sendikamız bu işlemin iptali ve savunma alınmaksızın yürütmeyi durdurma istemiyle Danıştay’a dava açmıştır.”

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