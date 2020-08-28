Eğitim-Sen’den liste: 80 okulda bazı eğitimcilere Covid-19 tanısı kondu

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) son iki gündür ülke genelinde eğitimcilere Covid-19 tanısı konan okul sayısının 80 olduğunu belirterek, liste yayınladı.
Eğitim-Sen’in açıklamasında “Bugün de pek çok ilden karantina ve tanı konulan eğitim emekçileri ile ilgili bilgiler gelmektedir. MEB’in hızla sendikalarla bir araya gelerek yol haritası oluşturması artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir” dendi.
Açıklamanın yayınlandığı saat itibariyle sendika genel merkezine ulaşan bilgiler doğrultusunda şu liste yayınlandı:
26 Ağustos
1. Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İ.O
2. Adana Sarıçam Erdoğan Şahinoğlu O.O.
3. Afyon Bolvadin Fen L.
4. Amasya Merzifon Gazi O.O.
5. Amasya Merkez Cumhuriyet O.O.
6. Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy TOKİ O.O.
7. Ankara Çankaya Kirami Refia Alemdaroğlu A.L.
8. Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O.
9. Ankara Keçiören Pursaklar İMKB MTAL
10. Ankara Mamak Şehit Nuri Pamir AİHL
11. Ankara Sincan Selahattin Akbilek Anadolu L.
12. Bitlis Merkez MTAL
13. Diyarbakır Ergani Şehit jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün MTAL
14. Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O.
15. Diyarbakır Kayapınar Piri Reis O.O.
16. Elazığ Merkez Hazar Anadolu L.
17. Eskişehir Odunpazarı İsmetpaşa O.O
18. Eskişehir Sarıcakaya İlçe MEM
19. İstanbul Beyoğlu Fındıklı Lisesi
20. İstanbul Kadıköy Erenköy Zihnipasa İ.O.
21. İstanbul Kartal Yıldız İşçimenler İ.O.
22. İstanbul Kurtköy Melek Aknil ÇPAL
23. İstanbul Küçükçekmece TOKİ Avrupa Konutları O.O.
24. İstanbul Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul A. L.
25. İstanbul Ümraniye Cumhuriyet MTAL
26. İzmir Buca Meşkure Çamlı O.O.
27. Karabük Merkez Kartaltepe İ.O/O.O.
28. Karabük Merkez Cevizkent Bahaddin Gazi İ.O/O.O.
29. Karabük Safranbolu Kanuni Ortaokulu
30. Karabük Safranbolu Ünsal Tülbentçi İ.O/ O.O
31. Karabük Safranbolu Cemil Meriç KML
32. Kars Merkez Alparslan Anadolu Lisesi
33. Kars Merkez Ziya Gökalp O.O.
34. Kocaeli Gebze Arif Nihat Asya O.O.
35. Kocaeli Körfez MTAL
36. Kütahya Merkez Cumhuriyet O.O.
37. Kütahya Tavşanlı Erkek AİHL
38. Mardin Artuklu Selahaddin Eyyübi O.O.
39. Muğla Marmaris Şehit Ahmet Benler İ.O.
40. Niğde Bor Cumhuriyet İO
41. Niğde Bor Ramazan Konuş Fen L.
42. Niğde Bor Hacı Ali Sebat Çorum İ.O.
43. Ordu Perşembe Atatürk Ortaokulu
44. Sinop Merkez Mehmet Akif O.O.
45. Trabzon Yomra Fen L.
46. Van İpekyolu Hüsrev Paşa İ.O/O.O.
27 Ağustos
47. Adana Seyhan İstiklal O.O.
48. Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O.
49. Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O.
50. Adana Seyhan Orhan Gazi O.O.
51. Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O.
52. Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL
53. Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L.
54. Aydın Didim Valiler İlkokulu
55. Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkârlar O.O.
56. Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O.
57. Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu
58. Bursa Karacabey MTAL
59. Bursa Karacabey İMKB MTAL
60. Çorum Merkez Sakarya İlkokulu
61. Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu
62. Çorum Mecitözü İlçe MEM
63. Denizli Hacı Ahmet Paralı İlkokulu
64. Diyarbakır Ergani Çayönü O.O.
65. Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O.
66. Edirne Keşan Keşan Lisesi
67. Gaziantep Kızılhisar MTAL
68. İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL
69. İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O.
70. İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi
71. İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi
72. İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO
73. İzmir Buca Buca A.L.
74. Niğde Bor Atatürk A.L.
75. Mersin Tarsus Kelahmet İlkokulu
76. Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O.
77. Mersin Çavuşlu O.O.
78. Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O
79. Rize Merkez İmam Hatip O.O.
80. Yalova Altınova İmam Hatip O.O.