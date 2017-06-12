Eğitim Sen raporu: Son beş ayda 182 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı

Eğitim Sen’in açıkladığı rapora gör son beş ayda 182 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı.

Dihaber’in, Eğitim Sen’in ‘2016-2017 Eğitim-Öğretim Yıl Sonu Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu’ndan aktardığında göre, kadın örgütlerinin yaptığı istatistikler ve mahkemelere yansıyan olaylar neticesinde, 2017 yılının ilk beş ayında 182 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı.

AKP ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘cinsel istismarı meşrulaştıran politikaları’na dikkat çekilen raporda, kız çocuklarının okula devamında toplumsal cinsiyet boyutunun tüm düzenlemelerle ve uygulamalarla hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

MEB’in geleneksel kadın rollerini İslami kurallar ile meşrulaştırmaya çalıştığı, çocukların geleneksel rol kalıpları ile yetiştirilmesine yönelik müfredatlarla cinsel istismarın önünün açıldığı belirtilen raporda “Eğitimde cinsiyetçi ifadelerin yaygınlaştığı eleştirilerinin yoğunlaştığı bir dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bu ve benzeri kitapların öğrencilere ulaştırılmasına aracı oluyor” dendi.

709 bin çocuk işçi

Çocuk işçi verilerinin de yer aldığı raporda, 2012 yılında 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısının 2016 yılında 709 bine ulaştığı belirtildi. Çocuk işçi ölümlerinin giderek ‘yerleşik’ bir hal aldığı 2017’nin ilk dört ayında ise her ay en az iki çocuk iş cinayetine kurban gittiği ifade edildi.