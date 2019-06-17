Eğitim-Sen, ekonomik ve özlük sorunlarının acilen çözülmesini istedi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), sözleşmeli çalışan öğretmenlerin kadrolu istihdam edilmesi, ekonomik ve özlük sorunlarımızın acilen çözülmesini istedi.

Fotoğraf: DHA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim-Sen’in İzmir şubeleri, 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek yıl boyunca eğitim kurumlarındaki sorunları ve beklentileri dile getirdi.

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1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, “Tüm eğitim emekçilerinin ek göstergesi 3 bin 600’e yükseltilmeli. Eğitime hazırlık ödeneği ayrım yapılmaksızın tüm eğitim emekçilerine yılda iki defa, bir maaş tutarında ödenmeli” diye konuştu.

Son dönemlerde öğretmenlere yönelik şiddet eyemlerindeki artışa da değinen Vardal, ‘gerçekçi ve geçerli önlemler alınması gerektiğini’ belirtti.

Eğitimcilerin iş güvencesine dair sorunlara dikkat çeken Vardal şöyle devam etti: ”İş güvencemizi ortadan kaldıracak, çalışma koşullarımızı ağırlaştıracak ve öğretmeni uygulayıcı konumuna indirecek bir meslek kanununu kabul etmiyoruz. Öğretmenleri başarılı- başarısız olarak ayrıştıran ‘Öğretmenler Günü’ genelgesi geri çekilmeli. Artan oranlı vergi dilimi uygulamasından vazgeçilmeli.”