Eğitim-Sen: 34 okulda bazı öğretmenler Covid-19’a yakalandı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), mesleki çalışmalar için öğretmenlerin okullarda bulunduğunu belirterek, 34 okulda vaka tespit ediliğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos’ta internet üzerinden derslerle açılacağını duyurmuş, 21 Eylül’de ‘risksiz kademeler’ için yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydetmişti.

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Sendikanın internet sitesinde yer alan açıklamada, mesleki eğitimin uzaktan da yapılabileceği ancak öğretmenlerin okullara yeterli önlemler alınmadan çağırıldığı savunuldu.

Açıklamada, salgınla mücadelede başarılı olabilmek için öncelikle halk sağlığı ve toplum yararının korunması gerektiği kaydedildi.

Sendika, öğretmenlerin yetersiz önlemlerle okulda bulunmasının istenmedik sonuçlar doğurabileceğini söylediklerini, şubelerden genel merkeze iletilen bilgilerin de bunu haklı çıkardığını ifade etti.

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34 okuldan vaka bildirilmiş

Açıklamada, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Niğde, Mersin, Rize ve Yalova’da toplam 34 okuldan bazı öğretmenlerin Covid-19’a yakalandığı duyuruldu.

Eğitim-Sen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gelinen aşama var olan durumu yeniden değerlendirmeyi zorunlu hale getirmiştir. MEB, hızla sendikalarla bir araya gelmeli ve bundan sonra sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin bir yol haritası oluşturmalıdır. Yüz yüze eğitimin başlaması eğer gerçekten isteniyorsa sağlıkla ilgili tüm önlemlerin tam olarak alınması gerekmektedir. Yetersiz önlemler, niyetten öteye geçmeyen tavsiyeler ve sadece maske takarak salgınla mücadele edilemeyeceği açıktır. MEB başta olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları bu hususta yeniden düşünmeye davet ediyoruz.”