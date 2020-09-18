Eğitim sektöründeki firmaların varlıkları 10 yılda beş katına çıktı

Türkiye’de eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2010-2019 döneminde beş katına çıkarak 37.7 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde firmaların öz kaynakları da yüzde 117.2 artışla 2.9 milyar liradan 6.3 milyar liraya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK’in ‘Sektör Bilançoları 2019’ araştırması sonuçlarına göre, eğitim sektöründeki firmaların toplam varlıkları 2010’da yaklaşık 7.4 milyar lira seviyesindeydi.

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Bu firmaların varlıkları 2015’te 19.3 milyar liraya ve geçen yıl 37.7 milyar liraya ulaştı.

Böylece söz konusu firmaların toplam varlıkları son 10 yılda beş katına çıktı.

Öte yandan, bu firmaların 10 yıllık dönemdeki brüt satışlarında da artış görüldü.

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Firmaların brüt satışları 2010’da 5.7 milyar lira iken 2019’da yüzde 360 artışla 26.1 milyar liraya çıktı.

Firmalar tarafından yurt içine yapılan satışlar 5.5 milyar liradan 24.8 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 43.5 milyon liradan 336.1 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde firmaların arazi ve arsa ile binalarının değeri de arttı. Firmaların 2010’da bu kalemlerdeki toplam varlığı 2.1 milyar lira iken bu tutar 2019’da 9.5 milyar liraya kadar yükseldi.

Ayrıca eğitimle ilişkili ‘mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe faaliyet gösteren firmaların varlıklarında da artış gözlendi.

Söz konusu sektörde faaliyet gösteren firmaların varlıkları 10 yılda 221.3 milyar liradan 770.1 milyar liraya ulaştı.