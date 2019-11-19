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Yaramazlara biraz batar!

Eğitim kredisi borçlarına ‘iş bulduktan sonra ödeme’ formülü

Hükümetin eğitim kredisi (KYK) borçları için ‘iş bulduktan sonra ödeme’ formülü üzerinde çalıştığı bildirildi. 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede ertelenen borca faiz uygulanmamasının da önerileceği kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre KYK borçları konusunda yasal düzenleme yapılması veya KHK çıkarılması düşünülüyor.

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Mevcut yasaya göre KYK borcu olanların, işe giremese de mezun olduktan iki yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor.

Birçok öğrencinin icralık olduğu ifade edilirken, son olarak, KYK’dan kredi alan ancak borç taksitlerini ödeyemeyen 217 bin 216 kişinin de e-hacize maruz kaldığı ifade edilmişti.

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