Eğitim komisyonunun AKP’li üyesi: Batı bütün ilimi dedemin kütüphanesinden çaldı ve hepsini katletti

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Batı bütün ilimi dedemin kütüphanesinden çaldı ve hepsini katletti” dedi.

Çamlı, önceki dönemde Meclis Milli Eğitim Komisyonu üyesiydi. Çamlı, yeni müfredatın içeriğinde yer alan ‘cihat’ kavramı için “Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok” demişti.

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Perpa ziyaretinde konuşan Çamlı, matematik ve uzay bilimlerini İslam medeniyetinin icat ettiğini ve aksi halde ‘bakkal hesabı’ dahi yapılamayacağını savunan Çamlı, “Benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan… Bu Trump’a ‘New York’ta oturduğu yerden bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel ve o kahvaltılığın hesabını çıkar’ deseydin benim dedem matematiği, ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş olduğu bir halde, ‘Trump Efendi, Macron git şuradan bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da bana hesabını çıkar’ deseydik vallahi billahi hesabı çıkarmak için duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı.”

Bu bir Milletvekili, Milli Eğitim ile ilgili kararları bunlar veriyor. Bir dakikadan sonrasını izleyemedim pic.twitter.com/rQRyl5M1BN — Kaç Saat Oldu?🌎 (@kacsaatoldunet) July 3, 2018

Roma rakamlarının ‘kazık’ olduğunu söyleyen Çamlı, “Roma rakamları var ya bildiğimiz bir kazık iki kazık, v, çarpı yanına bir kazık koy, bunlarla uğraşacaktık. Benim dedem ona dedi ki ‘Geri zekalı, bak bu iş böyle olmaz. Al şu sıfırı, çarpmayı bölmeyi de hesap yapmayı öğren dedi’ ve dedemi öldürdü. Bütün bu ilimi, bilimi, teknolojiyi, dedemin kütüphanesinden çaldı ve bir tane adam kalmayacasına hepsini katletti” dedi.

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Avrupalılar için “Teknolojiyi üretecek, icat edecek kafa yok, sarhoş adam yani adam öldürmeye endeksli” diyen Çamlı ‘küresel hırsızlar ve zalimler’in Türkiye’ye saldırdığını söyledi.

Ceketini gösteren Çamlı şöyle devam etti: “Şu kumaşı dikecek bir dikiş makinemiz yok ama solculukta bizden ilerde kimse yok. Sağcılıkta bizden ilerde kimse yok. Ha bu gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz sokakta”

Çamlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günlerden bu yana gönüllü şoförlüğünü yapmıştı. Çamlı, 1 Kasım 2015’te İstanbul’dan milletvekili seçilmişti.