Eğitim komisyonu üyesi AKP’li Çamlı: Cihat bilmeyene matematik öğretmek faydasız

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Meclis Milli Eğitim Komisyonu üyesi, AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, yeni müfredatın içeriğinde yer alan ‘cihat’ kavramı için “Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok” dedi.

Özellikle evrim teorisinin çıkarılması ve Atatürk’e daha az yer verilmesiyle tepki çeken yeni müfredatın açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatta yer alan ‘cihat’ kavramına gelen eleştirilere “Rahatsızlık duymayın, dinimizde var” diye yanıt vermişti.

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Habertürk’ten Fatmanur Boylu’ya konuşan Çamlı, cihatın İslam dininin en öncelikli unsuru olduğunu ve namazdan da önce geldiğini söyledi.

Çamlı şöyle devam etti: “Osmanlı padişahlarına baktığımızda neredeyse tamamı cihadı bırakmamak için hacca bile gitmemiştir. Bakanlığımız çok isabetli bir karar vermiş. Namaz dinin direğiyse, cihat çadırdır. Direksiz çadır bir işe yaramaz. Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok.”