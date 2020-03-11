Eğitim İş’ten ‘corona’ uyarısı: Okullarda yeterli temizlik malzemesi yok

Eğitim İş-Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni tip corona virüsüne karşı önlem alındığını açıklamasına rağmen okullarda yeteri kadar temizlik malzemesi bulunmadığını söyledi.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Reklam

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ‘corona’ nedeniyle okulların tatil edilmesinin değerlendirildiğini belirtmişti.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre Yıldırım şöyle konuştu: “Öğrenci başına düşen kullanım alanının yetersizliği bir tarafa, lavabolarda temizlik malzemeleri (sıvı-katı sabun, tuvalet kağıdı) neredeyse hiç bulunmamaktadır. Birçok okulumuzda öğrencilerimiz kendi temizlik malzemelerini çantalarında evden kendileri götürüp getirmektedir.”

Yıldırım, okullardaki temizlik sorunlarıyla ilgili şöyle devam etti: “Son 18 yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda en çok tasarrufa gidilen başlık, okullarda hizmetli ve memur statüsünde çalışanların azaltılması yönünde olmuştur. Önceki yıllarda her okulda birkaç hizmetli bulunurken günümüzde okul başına, o da ancak büyük okullarda olmak üzere, bir kişi belki bulunmaktadır.

Reklam

Okulun, sınıfların süpürülüp silinmesi geçmiş yıllarda her gün yapılırken günümüzde hizmetli eksikliği nedeniyle haftada bir-ikiye düşmüş durumdadır.”