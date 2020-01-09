Eğitim İş: Seçmeli adı altında din dersleri dayatılıyor

Bazı il milli eğitim müdürlerinin, sosyal medya hesaplarından ‘Seçmeli derslerimizde tercih süreci başlamıştır’ yazıp dini içerikli üç derse ‘tik‘ atılmış görseller paylaşması tepkilere neden oldu. Eğitim İş Sendikası bu kişileri ‘takiyye yapmakla’ suçladı.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre, Eğitim İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada, ‘seçmeli ders dayatmalarına’ karşı bütün okullarda müdahil olunacağı belirtildi.

Reklam

‘Madem dayatacaktınız neden adını ‘seçmeli’ koydunuz?’

Sendikanın yaptığı açıklama şöyle:

“Bu tercih döneminde il milli eğitim müdürleri, altındaki yöneticileri resmi yazışmalarla ‘aman ha’ diye uyarmakla yetinmemiş, sosyal medyadan da bu konuda çaba göstererek çıtayı daha yükseğe taşımışlardır. Örneğin; Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın sosyal medya hesaplarından ‘Seçmeli derslerimizde tercih süreci başlamıştır’ yazıp dayatılan üç derse tik atan görseller paylaşması ibretlik olmuştur.

Tam da bu noktada MEB’e yöneltilmesi gereken sorular baş göstermiştir:

Reklam

– Madem sadece üç dersi dayatacaktınız, bu derslere ‘seçmeli’ adını koyarak neden takiyye yaptınız? Öğrencilere tercih etmek isteseler dahi eğitimini vermeyeceğiniz Düşünme Eğitimi, Halk Kültürü, Okuma Becerileri, Çevre Eğitimi gibi dersleri neden tercih yelpazesine koydunuz?

– Binlerce öğrenci ve velinin okul müdürlerinden duyduğu “Bu seçmeli dersi verecek öğretmen yok” sözü yalan mıdır? Yalan ise doğru söylemeyen okul yöneticilerine ilişkin hangi adımlar atılacaktır? Müdürlerin bu sözleri doğru ise koskoca Bakanlık, öğretmen açığı konusunda neden yalan söylemektedir?

– İl milli eğitim müdürlerinin bu tek bir elden çıkmışçasına benzer paylaşımları da, Bakanlık tarafından mı emredilmiştir. Yoksa öğrenci ve velilere nasıl dayatma yaptıklarını paylaşımlarıyla itiraf eden müdürler, tesadüfen mi çakışmıştır?”