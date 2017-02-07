Eğitim fakülteleri işlev dışı: 2023’e kadar 20 branşta öğretmene iş yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023’e kadar 20 farklı alanda öğretmen almayı planlamadığı öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 20 alanda doluluk oranı yüzde 280’e ulaşmış durumda. Eğitim fakültelerinin her gün mezun ettiği binlerce öğretmen adayına, kamuda ihtiyacın olmadığı alanlarda özel okullarda ve öğretmenlik dışı işlerde iş aramaları gerektiği belirtiliyor.

İhtiyaç duyulmayan branşlarda birinci sırayı ise felsefe grubu alıyor. Şimdiden 1594 öğretmen ihtiyaç fazlası durumuna düşmüş durumda. Felsefeyi, Giyim Üretim Teknoloji öğretmenleri takip ediyor. Bu alanda da 717 öğretmen fazlası var.

Yine Metal Teknolojisi’nde 525, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında ise 199 ihtiyaç dışında çalışan öğretmen olduğu görülüyor.

Çince, Japonca, Fransızca dilleri bölümleri ve Psikoloji de yine ihtiyacın bulunmadığı bölümler.

‘Yeni bir durum yok’

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, 2020’li yıllara kadar öğretmen ihtiyacının 100 bin civarında olacağını tahmin ettiklerini söyleyerek, “Tablolar çok açık, öğretmen ihtiyacımız bu kadar. Biz mevcut mezun arkadaşlarımızdan, öğretmen adaylarından ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olacaklar arasından en uygunlarını sınavlarla aramıza dahil edeceğiz. Her yıl belli oranda, bütçeden bize ayrılan kadro oranında öğretmen istihdamına devam edeceğiz. Yeni bir durum yok ortada. Öğretmen istihdamına yönelik projeksiyonumuz bu” yorumunda bulundu.

İhtiyaç fazlası olan bölümler şöyle: