Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerinden biri olan eğitimi yardımını hayata geçiriyor. İhtiyaç sahibi 30 bin gence yılda 3 bin 200 lira ödeme yapılacak. Aralıkta 1200, şubatta ve mayısta biner lira ödenecek.