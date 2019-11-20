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Yaramazlara biraz batar!

Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cansız bedenine ulaşıldı

Bartın’da, eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubay Hakan Karataş’ın (34) cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraflar: DHA

Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesinde dün saat 15:00 sıralarında DEGAK-03 Tim komutanı astsubay Hakan Karataş, iki uzman erbaşla eğitim için denize daldı. Uzman erbaşlar su yüzüne çıkarken, Hakan Karataş çıkmadı.

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36 kişilik dalgıç ekibi

Bunun üzerine 36 kişilik dalgıç ekibi, AFAD ve 112 Acil ekipleriyle arama çalışmalara katıldı. Sonunda Hakan Karataş’ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar mevkiinde bulundu.

Astsubay eğitim dalışında kayboldu

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