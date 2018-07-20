Eğitim bakanından öğrenciye veliye söz: Sürprizle karşılaşmayacaksınız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemiyle ilgili olası değişiklikler konusunda, “Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz” dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Ziya Selçuk, bakanlık döneminde yapacaklarının uzun süreli olacağını belirterek bugünden yarına kimsenin köklü değişiklik beklememesi gerektiğini söyledi.

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‘Eğitim uzun sürede inşa edilir’

Eğitimde yeni bir dil inşaa etmek istediklerini vurgulayan Ziya Selçuk şöyle devam etti: “Ülkemizde doğan her çocuk kaybedilmeyecek kadar değerli. Bakın önemli demiyorum, değerli diyorum. Biz bu değeri beraber inşa etmek zorundayız. Eğitim hayat sahnesinin tümünü kapsayan bir fonksiyondur. Bu meseleyi bürokratik bir mesele olmaktan çıkartıp topyekun bir mesele olarak düşünmemiz gerekiyor. Bizim bunun için ekibimiz hazır. Bize benim arkadaşlarım değil Türkiye’nin birikimi lazım.Heyecanım çocukların heyecanı, öfkem çocukların öfkesi. İşin müjdeli kısmı şu; biz sadece regülasyon politikalarıyla herhangi bir maddi katkı gerekmeksizin mevcut şartları düzenleyerek çok büyük yol alabiliriz. Bunu çok kısa sürede yapmak mümkün. Eğitim uzun sürede inşa edilen ama kısa sürede zarar gören bir kurum.”

‘Aydınlığı her yere taşımak istiyoruz’

Bakan, eğitimde en çok şikayet edilen konuların başında ggelen sınav sistemlerinin sürekli değişmesi konusunda güvence olabilecek şu cümleleri kullandı: “Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz. Elbette hatamız olarak ama ilke olarak böyle bir yaklaşımımız olduğunu söyleyebilirim. Adaleti şiar edineceğiz. Elimizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarının datası var, bunlar inanılmaz derece politika dökümanı yapılabilecek bir içerik. Bunlarla uluslararası bir politika hazırlayabiliriz. Biz sürekli yenilikler, reformlar getirmek istemiyoruz. Biraz zaman alacak yapacağımız işler. Uzlaşma önemli, herkesi dinleyeceğiz. Biz eğitimi belirli bir alanda kapalı bir kurum olarak görmüyoruz. Aydınlığı her yere taşımak istiyoruz.”

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Üç yıllık program açıklayacak

Selçuk iki ay içinde üç yıllık bir program açıklayacaklarını belirterek, “Bize biraz zaman verin” dedi.