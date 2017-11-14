Eğitim bakanı sıraladı: Liseye geçişte yeni sistemden detaylar

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçişte TEOG’un yerine getirilen yeni sistemden bazı ayrıntılar paylaştı.

NTV’nin haberine göre Yılmaz, AKP’nin Meclis grubunda vekillere sunum yaptı.

Reklam

Sunumda anlatılan sisteme dair ayrıntılardan bazıları şöyle:

* Üç yanlış bir doğruyu götürecek.

* Örnek sorular aralık ayı içerisinde paylaşılacak.

* Sınav her yıl haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak, aynı ay içinde de sonuçlar ilan edilecek.

* Sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjanlar doğrultusunda sınav puanına göre, sınavsız okullarda ise öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere göre nakil yaptırabilecekler.

* Okul türleri arasında 10’uncu sınıfa kadar ikamet ettiği eğitim bölgesi kriteri de dikkate alınarak nakil işlemleri yaptırılabilecek.

* TEOG sonucuna göre yerleşen öğrenciler, yine o dönem yerleştikleri taban puana göre nakil başvurusunda bulunabilecekler.