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Eğitim bakanı sıraladı: Liseye geçişte yeni sistemden detaylar

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçişte TEOG’un yerine getirilen yeni sistemden bazı ayrıntılar paylaştı.

Fotoğraf: DHA

NTV’nin haberine göre Yılmaz, AKP’nin Meclis grubunda vekillere sunum yaptı.

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Sunumda anlatılan sisteme dair ayrıntılardan bazıları şöyle:

* Üç yanlış bir doğruyu götürecek.

* Örnek sorular aralık ayı içerisinde paylaşılacak.

* Sınav her yıl haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak, aynı ay içinde de sonuçlar ilan edilecek.

* Sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjanlar doğrultusunda sınav puanına göre, sınavsız okullarda ise öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere göre nakil yaptırabilecekler.

* Okul türleri arasında 10’uncu sınıfa kadar ikamet ettiği eğitim bölgesi kriteri de dikkate alınarak nakil işlemleri yaptırılabilecek.

* TEOG sonucuna göre yerleşen öğrenciler, yine o dönem yerleştikleri taban puana göre nakil başvurusunda bulunabilecekler.

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