Eğitim bakanı: Okulların açılma tarihini bilimsel veriler söyleyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihin bilimsel verilere göre belirleneceğini söyledi.
Yurt çapında tüm okullar corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında tatil edilmişti. Öğrenciler internet vasıtasıyla uzaktan eğitime devam etmişti. Selçuk daha önce de normalleşmenin sürmesi halinde okulların 1 Haziran’da açılabileceğini söylemişti.
Bakan Twitter’daki paylaşımında okulların açılmasına bir takvim meselesi olarak bakılmaması gerektiğini ifade etti..
Selçuk, okulların açılmasının 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden çıkması, ardından yeniden aileleriyle buluşması anlamına geldiğini dile getirdi.
Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.”