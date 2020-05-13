Eğitim bakanı: Okulların açılma tarihini bilimsel veriler söyleyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihin bilimsel verilere göre belirleneceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yurt çapında tüm okullar corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında tatil edilmişti. Öğrenciler internet vasıtasıyla uzaktan eğitime devam etmişti. Selçuk daha önce de normalleşmenin sürmesi halinde okulların 1 Haziran’da açılabileceğini söylemişti.

Reklam

Bakan Twitter’daki paylaşımında okulların açılmasına bir takvim meselesi olarak bakılmaması gerektiğini ifade etti..

Selçuk, okulların açılmasının 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden çıkması, ardından yeniden aileleriyle buluşması anlamına geldiğini dile getirdi.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.”