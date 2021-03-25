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Yaramazlara biraz batar!

Eğitim bakanı: Hibrit model tamamlayıcı; esas olan yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ihtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi destekleyeceğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Selçuk, Twitter’da şunları kaydetti: “Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır.”

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Son dönemde bakanlığın eğitim ve sınav takvimine dair yaptığı açıklamalar daha fazla kafa karışıklığı ve soru işaretlerine neden oluyor. Son olarak, Selçuk vaka artışından bağımsız olarak okulları açık tutma ilke kararı bulunduğunu, söylemiş, bu da “O halde okullar neden kapalıydı” sorusunu akla getirmişti.

Bakan aynı açıklamada, uzaktan eğitimin pandemi sonrasında da devam edeceğini ifade etmiş, bu da uzmanlar arasında eleştirilere neden olmuştu.

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