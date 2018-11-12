Son 10 yılda aşırı kayıpla birlikte Eğirdir Gölü’nün su seviyesi 6-7 metreye kadar düştü. Göl kritik su seviyesinin altında. Başlıca nedenler ise aşırı su alımı ve yapılaşma.

Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki göl, Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü. Ayrıca birinci derecede içme suyu kaynağı.

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DHA’nın haberine göre gölde son dönemde su seviyesinde önemli oranda azalma gözlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi Erol Kesici de Eğirdir Gölü’nün kuruma periyoduna girdiğini söyledi.

Aynı zamanda Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin Isparta temsilciliğini yürüten Kesici, son 10 yılda aşırı oranda su kaybı nedeniyle gölün 520 kilometrekarelik yüzey alanının 445 kilometrekareye, ortalama su seviyesinin de 16 metreden 6-7 metreye kadar düştüğüne düştüğüne dikkat çekti: “Bunun temel nedeni gölden aşırı oranda su alımı. Gölde bu yıl 1,5- 2 metre kadar seviye kaybının başlıca nedeni gölün Karaot mevkisinde sondaj kuyusuyla çapları 3,5 metre borularla su alımlarıyla göl adeta boşaltılmakta. Gölün kurumasının esas nedenleri buharlaşma değildir. Yıllardır gölde buharlaşma var.”

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Kesici, genişleyen kıyı alanlarının da yapı ve meyve bahçeleriyle işgal edildiğini kaydetti.

‘Su azaldıkça kirlilik artıyor’

Göl havzasında binlerce yasal ya da yasal olmayan kuyu bulunduğunu kaydeden uzman şöyle devam etti: “Su seviyesi azaldıkça gölün yıllardır var olan kirlilik sorunu giderek artmakta. Sudaki çözünür madde miktarı artarak gölün içme suyu olarak kullanımı tehlikeye girmekte. Göl bu yoğun baskılar sonucu kritik su kotu altına düşmekte.”

‘Politik ve popülist bakıştan vazgeçilmeli’

Kesici’yi göre öölü kurtarmak için ‘çözüm basit’: “Politik ve popülist bakıştan vazgeçilmeli. Su yönetimi, bilimsel, teknolojik bilinenlerle yönetilmeli. 5 milyon yılı aşkın süredir doğasına müdahale edilmeyen ve su çevrimiyle döngüsünü sürdüren kanallar kapatılmamalı. Eğirdir Gölü için komşusu olan ve coğrafyadan silinen Akşehir ve bu yıl kuruyan Eber gibi doğal göllerden ders alınmalı. Sorun aynı. ‘Kurumaz’ denilen dünyanın ikinci büyük gölü Aral Gölü’nün nasıl kuruduğu da unutulmamalı.”