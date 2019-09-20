Egemen Bağış Prag büyükelçisi oldu

Eski bakanlardan Egemen Bağış’ın Türkiye’nin Çekya büyükelçiliğine atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.
Karar kapsamında, Çekya Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alındı.
Bağış, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının şüphelilerindendi.
Son dönemde dışişleri geleneklerinin dışına çıkılarak siyaset kökenli büyükelçiler atanıyor.
Fazilet Partisi’nden milletvekili seçilen ve yemin törenine türbanla katılıp vatandaşlıktan çıkarılan Merve Kavakçı Malezya’ya, eski AKP milletvekili Abdülkadir Emin Önen de Çin’e büyükelçi olarak görevlendirilmişti.