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Yaramazlara biraz batar!

Ege’de sığınmacı dramı sürüyor: Balıkesir’de 47, Edirne’de 33 sığınmacı yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 47 sığınmacı yakalandı. Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında da yine lastik botla yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 33 sığınmacı yakalandı.

Fotoğraflar: DHA

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Midilli’ye gitmeye çalışan lastik botu durdurdu. Lastik botta 46’sı Afgan, biri Gambiya uyruklu 47 sığınmacı yakalandı.

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Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 19’u erkek, 13’ü kadın ve 15’i çocuk 47 sığınmacı hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı..

Edirne’de dokuzu çocuk 33 sığınmacı

Edirne’deki Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğu tespit edildi.

Lastik botu durduran ekipler, yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan 14’ü çocuk ve 9’u kadın 33 Afgan sığınmacı yakaladı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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