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Ege’de 6.6 büyüklüğünde deprem: Bodrum’da tsunami, 80’den fazla yaralı

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Muğla’nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe yol açan depremi  toplam 160 artçı sarsıntı izledi.

Fotoğraf: DHA

Deprem Ayvalık’tan Fethiye’ye kadar geniş bir bölgede hissedildi. Depremin büyüklüğünün önce 6.3 olduğu açıklandı, ancak Kandilli Rasathanesi’nde yapılan basın açıklamasında büyüklüğün 6.6 olduğu kaydedildi.

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Bodrumlular geceyi sokakta geçirdi. Depremin hemen ardından Gümbet İnceburun’da meydana gelen tsunamide 12 tur teknesi ve beş balıkçı teknesi karaya sürüklendi. Onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçede deprem nedeniyle 70 kişinin yaralandığını belirtti. Datça’da yaralı sayısı ise 18.

Depremin sarstığı Yunanistan’ın Kos adasında ise biri Türk biri İsveçli iki kişi hayatını kaybetti.

O anları anlatan kaptan Metin Kestaneci (40), “Teknenin kaptanıyım. Teknede uyuyordum, önce bir gürültü ardından uğultu geldi. Ne oluyor demeye kalmadan birden tekne karaya doğru sürüklendi. Tekne ile birlikte kendimizi karada bulduk. Böyle bir şöy görmedim” dedi.

Artçı depremlerin gün boyu sürebileceği belirtildi.

 

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