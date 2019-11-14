Ege ve Akdeniz’de 214 sığınmacı yakalandı

Bugün Çanakkale’de 39, Edremit’te 51, Didim’de 27, Bodrum’da 53 ve Çeşme’de 44 olmak üzere toplamda 214 sığınmacı yakalandı.

Fotoğraflar: DHA

Çanakkale’de Yunanistan’ın Midilli adasına geçme hazırlığı yapan sığınmacıların tamamının Afgan olduğu belirtilirken, Edremit’te yakalanan 51 sığınmacının duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

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Didim’de lastik botta yakalanan 27 sığınmacının 16’sının Suriye, sekizinin Somalili ve üçünün Filistin uyruklu olduğu belirtilirken, sığınmacıların dokuzunun çocuk olduğu ifade edildi.

Bodrum açıklarında lastik botta yakalan 53 sığınmacının Yunan adalarına gitmeye çalıştığı, 34’ünün Afganistan, 10’unun Suriye, yedisinin Kongo, ikisinin Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olduğu belirtildi. 53 sığınmacının 32’si ise çocuk.

Sabah 5 sularında Çeşme açıklarında lastik botta yakalanan 44 sığınmacının 34’ünün Suriye, 10’unun Filistin uyruklu olduğu belirtildi. 44 sığınmacının 23’ü ise çocuk.

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10-11 Kasım tarihlerinde Çeşme’de 123 sığınmacı yakalanmıştı.